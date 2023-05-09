ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية 

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية من ضبط 10 طن و810 كيلوجرامات دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 5 محاضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض والشوادر

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك و المطاعم وثلاجات الحفظ و المصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية و مجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط 10 طن و 810 كجم دجاج و لحوم مخالفة مابين 10 طن دجاج مفروم غير صالح للإستخدام الآدمي و 750 كجم) دجاج مفروم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 50 كجم) لحوم مصنعة مجهولة المصدر و10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير محاضر المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.