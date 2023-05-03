«تضامن كفر الشيخ»: توزيع 4 آلاف كرتونة و15 ألف كيلو لحوم للمستحقين

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، وجمعية الأورمان في كفر الشيخ، تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلي الخيري، التي امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث جرى توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية، واللحوم، وكذلك عمل عمليات جراحية للمواطنين، للعيون، والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

مساهمات ومبادرات خيرية لأورمان كفر الشيخ

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في كفر الشيخ، لتقرير شامل عن إنجازات مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات السيد المحافظ اللواء جمال نورالدين بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

4 الأف كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ

وأكد ممدوح شعبان، عبر بيان اليوم الأربعاء، إن جمعية الأورمان، في محافظة كفر الشيخ، قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة كفرالشيخ، حيث وزعت الأورمان أكثر من 4000 كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع 15 ألف كيلو لحوم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

مشروع مكافحة العمى

وأضاف أيضا أنه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانا، لمرضى القلب لغير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان في كفر الشيخ، قد نجحت في إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932،729، مريض، وإجراء 208،987، عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127،186، نظارة طبية لغير القادرين.