ضبط 4485 كيلو لحوم وأسماك و12000 عبوة سرنجات وخيوط جراحية بالغربية 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت المديرية بتحرير عدد 42 محضرا وضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط نصف طن أسماك

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 4473,3 كجم من الأسماك إلى جانب 11,6 كجم من اللحوم المصنعة، مضيفًا أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيواني المباعة في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.

ضبط 12000 سرنجة وخيوط جراحية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات اليومية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين، حيث تابع المحافظ الحملة التي قامت بها المديرية وتمكنت من ضبط 12000 سرنجة طبية وخيوط جراحيه وكمادات أطفال انتهاء 4/ 2023 وانتهاء 3/ 2023 داخل شركة طبية بطنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تكثيف الحملات

وأكد طارق رحمي أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشدداً على الجهات المنوط بها أعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.