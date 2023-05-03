تحرير 65 محضرا تموينيا وضبط طن لحوم فاسدة في المنيا

شنت الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين والطب البيطري حملات رقابية في محافظة المنيا، للحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

ضبط لحوم فاسدة في المنيا

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن طن و 18 كيلو وتحرير 19 محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم أخذ عينات للتأكد من صلاحيتها وضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الذبح وأختام مزورة لختم اللحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.

تحرير 65 محضر تموين في مطاي

وأعلن المهندس هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، عن تحرير 65 محضر تمويني متنوع، منها 37 محضر للمخابز المخالفة بقريتي منبال وحلوه، تنوعت بين نقص وزن وعدم إعلان نظافة وعدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 25 مخالفة تموينية ببندر مطاي، حيث تضمنت 7 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية 8 محاضر شهادة صحية و4 محاضر مواد بترولية وعدم إعلان و5 محاضر مستودع بوتاجاز بالإضافة إلى ضبط 5 شكائر دقيق بدون فواتير 40 لفة مياه غازية بدون فواتير، و 140 كيلو كلور بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.