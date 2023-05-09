مقرر مساعد لجنة الشباب: توصيات الحوار الوطني تجيب على أسئلة كثيرة

قال زكي القاضي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن التوصيات الأخيرة الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن إجابات كثيرة كان ينتظرها الفاعلين في المشهد العام، منذ انطلاق الحوار الوطني أبريل الماضي بعد دعوة الرئيس السيسي له في حفل إفطار الاسرة المصرية.

أدوات الدولة الوطنية

وأكد «القاضي» خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الحوار الوطني أكد أهم أدوات الدولة الوطنية لتعظيم المكون المحلي في الحياة السياسية والعامة في مصر، والتوصيات الأخيرة التي صدرت عنه تقدم إجابات للعديد من الأسئلة التي كانت تدور في رأس العديد من الفاعلين والمتابعين للحوار منذ انطلاقه.

انطلاق الجلسات النقاشية

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق الجلسات النقاشية بداية من الأحد المقبل 14 مايو الجاري، وأن الجلسات سوف تكون على التوازي بموجب محور لكل يوم من أيام الأحد والثلاثاء والخميس، كما حدد المجلس في بيان أصدره الأمس، جدول أعمال الجلسات النقاشية للأسبوع القادم، بالإضافة إلى القضايا التي سوف يتم مناقشتها خلال أيام الأسبوع في كل من المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.