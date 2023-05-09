رئيس حزب الاتحاد: لدينا مقترحات ورؤى قابلة للطرح والنقاش في الحوار الوطني

قال رضا صقر، المحامي ورئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي لتيار الإصلاح الحر، إنّ الحوار الوطني يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية للأحزاب السياسية، لأنه لم يكن هناك كتالوج قبل ذلك أو سابقة لهذا الحدث في التعامل مع الحياة السياسية، مؤكدا أن الحوار الوطني يجري لاحتياج المجتمع المصري له ولمواجهة التحديات، حيث يفتح الحوار الوطني المجال لتلك الأحزاب لتقف أمام مسؤولياتها تجاه الوطن ولتتحمل التحديات الوطنية المصرية، مضيفا أنّ الدولة أمام حوار وطني حقيقي يمس المواطن والشارع المصري وليس هناك خطوط حمراء.

مقترحات ورؤى في محاور الحوار الوطني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الحزب يحمل مقترحات ورؤى قابلة للطرح والنقاش في المحاور الثلاثة الخاصة بالحوار الوطني وهي على الترتيب «السياسي، الاقتصادي، المجتمعي»، مشيرا إلى أنّ كل محور من تلك المحاور يمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحا أنّ المقترحات التي يعرضها الحزب خلال انعقاد الجلسات الخاصة بكل محور سيتم رفع توصيات بالنتائج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها من قبل الجهات المعنية وتنفيذها.

وتابع أنّ جميع القضايا التي تتضمنها لجان الحوار الوطني باختلاف محاوره مهمة للغاية، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن، لافتا إلى أنّ أبرز القضايا في المحور السياسي ما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.