مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: الحياة الحزبية ضعيفة.. وتحتاج إلى تنشيط

أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السيسي بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني المقرر بدء جلساته خلال الأيام المقبلة لا يقع تحت هيمنة طرف محدد من أطراف الحوار على خلاف الحوارات السابقة، ويتميز بتنوع مضمونه وشموليته تجاه كافة قضايا المجتمع، كما أنه يشتمل على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون أي قيود أو محددات بخلاف الحوارات الماضية التي كانت تعقد من أجل مناقشة موضوع محدد وقضية محددة.

القاعدة الذهبية للحوار الوطني تتمثل في التوافق بين جميع الأطراف

وأوضح علي الدين هلال في تصريحاته لـ«الوطن»، أن القاعدة الذهبية للحوار الوطني تتمثل في التوافق بين جميع أطراف الحوار بعد تمثيل آرائهم بشكل شامل ومتوازي كما أن جميع أطراف الحوار الدولة والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة للحكومة، عمدت خلال الفترة الماضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار والخروج منه بتوصيات من شأنها معالجة القضايا التي تهم المجتمع المصري .

الحياة الحزبية

وبسؤاله عن الحياة الحزبية في مصر قال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه لا شك أن الحياة الحزبية في مصر تعاني من حالة ضعف شديد على أرضية الساحة السياسية، وتحتاج إلى إعادة تنشيط وستقوم لجنة الحوار بالمحور بحصر شامل لكافة المشكلات التي تعاني منها الأحزاب، والعمل على وضع خطة واضحة لتلافي تلك المشكلات بتوافق جميع الجهات المعنية المشاركة داخل اللجنة.