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مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: القاعدة الذهبية تتمثل في توافق جميع الأطراف

كتب:

عمرو صالح
11:58 ص | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني

الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني

أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن جميع الأطراف حرصت خلال الفترة الماضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاحه، والخروج منه بتوصيات من شأنها معالجة القضايا التي تهم المجتمع المصري

القاعدة الذهبية للحوار الوطني

وأوضح «هلال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القاعدة الذهبية للحوار الوطني تتمثل في التوافق بين جميع أطراف الحوار، بعد تمثيل آرائهم بشكل شامل ومتوازٍ دون إقصاء أو إهدار لرأي، وإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للإدلاء بآرائهم والتعبير عن وجهة نظرهم.

المحور السياسي بالحوار الوطني

وأشار مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى أن الفرق بين الحوار الوطني الحالي وما سبقه من حوارات، هو أن الحوار الوطني الحالي لا يقع تحت هيمنة طرف محدد من أطراف الحوار على خلاف الحوارات السابقة، وتنوع مضمونه وشموليته تجاه كافة قضايا المجتمع، لافتًا إلى أنه يشتمل على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون أي قيود أو محددات بخلاف الحوارات الماضية التي كانت تعقد من أجل مناقشة موضوع محدد وقضية محددة.

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