«التنمية المحلية»: عقوبة مشددة على مخالفي تعريفة المواصلات المقررة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن من يخالف تعريفة المواصلات التي جرى إقرارها داخل المحافظات بشأن خطوط السير الداخلية وبين الأقاليم، سيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، حيث يتم تطبيق قانون المرور على المخالف سواء من يقطع المسافات أو زيادة التعريفة وغيرها.

تعريفة المواصلات

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالتنسيق مع المحافظات التزام المواقف والسائقين بتعريفة الركوب المقررة والتعامل الفوري مع أي مشكلات، مع التأكيد على وضع لافتات داخل المواقف موضح بها تعريفة المواصلات لمختلف الخطوط، بحيث يعرف المواطن كم سيدفع وأيضا يلتزم السائق بالتعريفة المقررة.

وأوضح أن تعريفة الركوب، تحددها الجهات المختصة بكل محافظة وتراعي مسافة خط السير واستهلاك السولار لمراعاة مصلحة السائق وتحديد هامش الربح، وأيضا المواطن لمنع أي مشكلات أو ضرر على أي طرف.

حملات رقابية على المواقف

وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية من قبل جهاز السرفيس والأحياء وقيادات المحافظات، لمتابعة الوضع داخل المواقف، وعلى خطوط السير المختلفة، والتفاعل مع المواطنين، مع توفير خطوط ساخنة في غرفة عمليات الوزارة والمحافظات، لتلقي الشكاوى بشأن تعريفة الركوب، والتفاعل السريع معها، ومنع أي محاولات استغلال أو تلاعب من البعض.

ولفت إلى أن الأمور مستقرة بالمحافظات، وعلى المواطنين الإبلاغ على الفور عن أي مخالفة على أرض الواقع، وسيتم التعامل معها.