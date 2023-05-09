«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن الموجة 21 لإزالة التعديات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوحدات المحلية بمحافظات الشرقية وأسيوط والاسماعيلية خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من الموجة الـ21 في إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

تنفيذ الإزالات في أسيوط

وفى أسيوط، تمكنت الحملات من استرداد 9 فدان أملاك دولة و1924 متر مباني خلال تنفيذ 58 حالة إزالة فى الفتح ومنفلوط والبداري خلال الموجة 21 التى تستمر حتى 19 مايو الجاري ، والتشديد على عدم التهاون أو التقاعس في استرداد حق الشعب وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفين .

وفى الإسماعيلية، قامت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 17حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة بمساحة 4133 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، والتأكيد على المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع عودة التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلا عن سرعة إزالة أى تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية .

منع عودة التعديات

وفى الشرقية تم إزالة 65 حالة تعدٍ علي مساحة 13 ألف و197متر مباني و12 فدان و15 قيراط بنطاق المحافظة، مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وفرض هيبه الدولة،وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.