وزير التنمية المحلية يباشر مهام عمله رسميا من العاصمة الإدارية (صور)

بدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تابع انتظام سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها، من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت ومتطلبات العمل، للتيسير والتسهيل على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع، في ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، للمحافظات، ومتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظات في القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.

وعقد اللواء هشام آمنة، اجتماعات مع قيادات الوزارة لمتابعة الانتهاء من خطة نقل الإدارات والقطاعات والوحدات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

الانتقال للعاصمة الإدارية

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتطوير حقيقي للجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، مشيرا إلى أنّ عملية الانتقال تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مبنى الوزارة الجديدة في الحي الحكومي يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات كافة، من قبل الدولة، والخاصة بآليات العمل وتشغيل مكونات المبنى للحفاظ عليه، في ظل سعي الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لجميع العاملين بالجهاز الإداري بإمكانيات أكثر تطورا وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.

إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وأكد اللواء هشام آمنة، الحرص على تذليل أي عقبات أو تحديات أمام الموظفين والعاملين المنتقلين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، واتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع عملية الانتقال، لافتا إلى توفير وسائل الانتقال والمواصلات إلى مقر الوزارة بالحي الحكومي حرصا منها على التيسير والتسهيل على الموظفين في بداية انتقالهم لاستكمال إجراءات التعاقد مباشرة مع منظومة النقل الجماعي التي وفرتها الدولة عن طريق وزارة النقل وتحديد مسارات النقل اليومية للموظفين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الوزارة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية لتدريب وتأهيل الموظفين الذين تم اختيارهم للانتقال للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها نحو 600 موظف، ليكونوا مؤهلين ومدربين على البرامج المهمة ومواكبة بيئة العمل بالعاصمة الجديدة، خاصة أساسيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة الرقمية للمشروعات.

وأشار إلى أنّ عملية الانتقال للعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية وإدارية وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المطور، في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع القطاعات والمجالات خلال الفترة الحالية.