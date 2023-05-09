وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية مع محافظ الإسكندرية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

متابعة الالتزام بتعريفة الأجرة

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة في متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، ووجّه اللواء هشام آمنة بضرورة استمرار المتابعة وشن الحملات الدورية على المواقف ومحطات الوقود للتصدي لأي محاولة مخالفة لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن هناك متابعة يومية من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة وهناك مرور على مدار اليوم على المواقف والمحطات لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يشهدها مركز ومدينة برج العرب القديمة وقري بهيج وأبوصير والغربنيات والخطوات التنفيذية الجارية لوصول كافة التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية الذي يضم (الوحدة المحلية ومركز تكنولوجي وشهر عقاري وسجل مدني ووحدة تضامن اجتماعي ومكتب تموين ومكتب بريد).

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة في قرى المبادرة الرئاسية في المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا متابعة باقي الأعمال الإنشائية في المجمعات المستهدف تنفيذها والمشروعات الأخرى في المجالات الخدمية والبنية التحتية.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وأكد اللواء هشام آمنة على عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال الجديدة، وشدد على التصدي لأي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 150 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

كما تطرق اللقاء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث دعمت الوزارة محافظة الإسكندرية بعدد (200) ألف شجرة متنوعة وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى، بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها المستمرة لتحقيق أهداف المبادرة وتوجيهات القيادة السياسية.

كما شهد اللقاء، استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الإسكندرية خاصة مع اقتراب موسم الصيف وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على الإسكندرية.

وفى ختام الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة آخر معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 بالمحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والتي تسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.