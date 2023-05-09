وزيرة الثقافة تشارك المعهد العالي للباليه احتفاله السنوي: رافد فني راق

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه في موسمه الثامن، والذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصري، حيث قدم طلبة المعهد العالي للباليه باليه «دون كيشوت»، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.

وكرّمت وزيرة الثقافة الباليرينا الدكتورة ماجدة صالح، امتنانًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها المتفردة في فن الباليه، وكرمت كذلك دفعة خريجي المعهد العالي للباليه لعام 1983، امتنانًا بما قدموه من عطاءات بناءة في مجالات فنية متعددة طوال 40 عاما.

قائمة المُكرمين

كما كرمت الوزيرة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه، والدكتور سامح صابر، عميد المعهد العالي للنقد الفنيو الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل، والمخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، والدكتور عاصم عبده، الأستاذ بقسم طرق تدريس الباليه، ومنار عبد الحميد محمد، مدربة ومصممة باليه، وعيشة فؤاد علي، مدربة ومصممة باليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

ومنحت وزيرة الثقافة شهادات تقدير لعددًا من مديري مدرسة الباليه على مجهوداتهم المضنية في تطوير منظومة العمل بالسنوات الماضية، حيث تضمنت قائمة المكرمين الدكتورة تهاني حسن، والدكتورة هند عصمت، والدكتور هشام محمد.

كما كرمت وزيرة الثقافة الطالبين، ماهينور أحمد، هادى محمد، لحصولهما على المركز الأول بالمسابقة العالمية «Dance World Cup»، والتي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في الرقص الفردي والحديث والتي تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة في النهائيات.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن المعهد العالي للباليه أحد أهم روافد الفنون الراقية فى مصر، ومنذ نشأة هذا الكيان الذي وضع بذرته وزير الثقافة والإعلام السابق آنذاك، محمد عبد القادر حاتم، وهو يُقدم فن الباليه بشتى أشكاله فى مصر على أسس وقواعد المدرسة الروسية أعرق مدارس الباليه على مستوى العالم، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُخرج لنا أعلامًا في فن الباليه وصلوا إلى العالمية وتقلدوا أعلى الأوسمة والنياشين من أعرق المدارس والفرق العالمية في هذا المجال، وعلى نهج أساتذتنا الكبار مازال المعهد يُقدم سنوياً تحفة فنية تتمثل فى باليه كامل يُشرف عليه أساتذة أجلاء من المعهد ويؤديه طلبة وطالبات المراحل التعليمية الفنية المختلفةّ، وليس هذا بجديد على معهد الباليه.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، إن الحفل السنوي للمعهد العالي تتويج لجهود جادة طيلة عام كامل و صل بالطلبة لمستوى احترافي ومهاري عالٍ، وصار دأب المعهد في حفلاته السنوية تقديم عديد من الباليهات العالمية الكاملة، وها نحن في هذا العام على موعد مع واحد من أشهر الباليهات العالمية وهو باليه Jدون كيشوت»، تحت إشراف الدكتور عاطف عوض على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

دفع عجلة الثقافة والفنون للأمام

وقال الدكتور عاطف عوض، إن فكرة إنشاء المعهد العالي للباليه لم تكن وليدة الصدفة فحسب، بل كانت أحد أهم المكتسبات التي حرص رجالها على دفع عجلة الثقافة والفنون للأمام، وعلى مدار 60 عامًا يحرص المعهد العالي للباليه سنويًا على تقديم باليهات عالمية يُقدمها طلبة وطالبات المدرسة في المراحل التعليمية المختلفة، ويُشرف على تدريبهم لفيف من أساتذة متخصصين في فن الباليه.

واضاف: سعيت منذ أن توليت هذه المسيرة أن أقدم عروضًا فنية ترتقي بالذوق العام والحس الفني لدى الطلاب، وذلك حتى يتسنى لهم الوقوف على خشبة المسرح بكفاءة واقتدار واستكمال مسيرته الفنية بنجاح كراقصين محترفين لديهم القدرة على استكمال المسيرة الفنية لفن الباليه، وبتكاتف سواعد كبار الأساتذة استطعنا على مدار العام تكثيف هذه الجهود لتقديم هذا الباليه.