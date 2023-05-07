افتتاح المسرح الصيفي المكشوف بطور سيناء نهاية العام الحالي

أكد أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقرر افتتاح المسرح الصيفي المكشوف بطور سيناء نهاية العام الجاري، موضحاً أنه استقبل اليوم الأحد، الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، يرافقه محمد غنيم مدير إدارة الشؤون القانونية، وعزة عبد الشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم.

وقال فريج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الوفد تفقد المواقع الثقافية بجنوب سيناء وشملت مدن رأس سدر وطور سيناء، لمتابعة عدد من المشروعات وعلى رأسها المسرح المكشوف بطور سيناء.

تمكين المرأة السيناوية

وطالب الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات ثقافية وفنية نوعية لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء، وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وأشار إلى أن الهدف من الخدمات الثقافية المقدمة لأهالي جنوب سيناء هو تحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين.

وقال وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء إن الزيارة تضمَّنت التوجه للمسرح الصيفي بالطور العاصمة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وخلال جولته جرى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي بلغت 90% من إجمالي الأعمال بتكلفة تجاوزت الـ126 مليون جنيه، حيث مزمع الانتهاء من الأعمال والافتتاح نهاية العام الجاري.

وأوضح أحمد فريج أن الجولة التفقدية بدأت صباح اليوم بالمرور على مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، ثم بيت ثقافة رأس سدر، المزمع افتتاحه رسميا خلال الشهر الجارى.

تفقد الوفد بيت ثقافة أبوزنيمة ثم بيت ثقافة أبورديس ، ومزمع تفقد باقى المواقع الثقافية بالمحافظة غدا الاثنين، للوقوف على سير العمل والتحقق من المعوقات وتذليلها، بهدف تقديم خدمات وفعاليات مكثفة لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء.