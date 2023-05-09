«النقل»: توفير 12 حافلة لإجلاء العائدين من السودان

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن توفير جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، 12 حافلة من شركات وزارة النقل، بواقع 6 من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» و6 من شركة الصعيد للنقل والسياحة «إيچي باص» وذلك على نفقة الوزارة؛ لنقل العائدين من السودان إلى محطة عدلي منصور التبادلية بالقاهرة، حيث محطة «الأتوبيسات» الخاصة بشركات الوزارة.

التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر

وأكد التقرير، على التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر؛ لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات؛ لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتي الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة، والذين قدموا من السودان إلى ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم الثلاثاء.

كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة؛ لإجراء الفحوصات الطبية وإعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة كافة الأفراد.

رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحري

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحري بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي «جوازات، جمارك، شرطة، حجر صحي»؛ لسرعة إنهاء الإجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية للعائدين من السودان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن، والمساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.