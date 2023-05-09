رئيس «النواب» يحيل بيان موازنة 2023-2024 إلى اللجنة المختصة لمناقشته

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي عن موازنة 2023-2024، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة اليوم، .

كما قرر رئيس مجلس النواب، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

لجنة الخطة والموازنة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023-2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس، الحق في المشاركة بالمناقشات.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال عرض البيان المالي حول الموازنة العامة لعامي 2023-2024 أن الدعم يستهدف أيضا تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي2022 /2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليارات جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.