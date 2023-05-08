هل توجد عقوبة في قانون المرور على تحدث السائق مع الركاب؟.. مسؤول سابق يجيب

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن حقيقة وجود عقوبة في قانون المرور الجديد على تحدث السائق مع الركاب أثناء القيادة، وهو التساؤل الذي أثير مؤخرًا عبر العديد من المنصات الإلكترونية.

وأكد اللواء مدحت قريطم، في تصريحات سابقة، أن هناك عقوبة على التحدث في المحمول خلال القيادة، ضمن بنود المخالفات، وأن هناك نوع من الكاميرات يصدر فلاش لالتقاط المخالفين، مشيرًا الى أن المخالفة تكون بسبب التحدث في المحمول خلال القيادة فقط وليس لتحدث السائق مع الركّاب أثناء القيادة.

قانون المرور الجديد سحب الرخصة وغرامة مالية

وفي سياق متصل، حدد قانون المرور الجديد، في المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، نصت على «حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة تقع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 لـ 300 جنيه، بالإضافة لسحب رخصة القيادة حال عدم التصالح بمبلغ 50 جنيها».

الحبس شهر وغرامة 1000 جنيه

وأضاف القانون أنه حال قيام السائق باستخدام الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.