مدير «معمل متبقيات المبيدات»: هدفنا حصول المواطن على غذاء سليم

قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدرو الرئيسي للمعمل يتمثل في الحفاظ على سلامة الغذاء الذي يتناوله المواطن المصري، سواء من المحاصيل الزراعية أو الأغذية المصنعة، فضلا عن فحص الصادرات الزراعية من خضروات وفاكهة قبل تصديرها، وكذلك الواردات المسحوبة من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، علاوة على الدور البحثي الذي يقوم به المعمل باعتباره تابع لمركز البحوث الزراعية.

فحص المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية

وأضافت «عبداللاه»، خلال حوارها المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه يتم فحص المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية من خضروات وفواكه من خلال برنامج «الرصد الوطني»، مشيرة إلى أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يشهد نقلة نوعية وكبيرة، إذ أن هناك تطورا كبيرا سواء في الأجهزة المستخدمة، أو طريقة التحليل، إلى جانب تغير واختلاف طبيعة العمل في المعمل مقارنة بالماضي.

فحص العينات قبل شحنها

وأكدت مدير المعمل، أهمية القواعد المتعلقة بوجوب فحص العينات المُصدرة قبل شحنها، مشيرة إلى: «الوعي زاد عند المصدرين، وأصبح كل منهم يفحص عيناته قبل تجميع المحصول حتى يصل للمواصفات العالمية».