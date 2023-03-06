معمل تحليل المبيدات بـ«الزراعة» يطبق نظام «QR» للتأكد من سلامة الشهادات

قال الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعلم المركزي للمبيدات، إنَّ المعمل بدأ في تطبيق نظام جديد لزيادة تأمين شهادات التحاليل الصادرة عن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، بإرفاق كود الاستجابة السريعة (QR) بالشهادات لتمكّين الجهات المعنية من الكشف على الشهادات والتأكد من سلامتها بسهولة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، واكتشاف أي تلاعب فيها من خلال ربط كود الـQR المطبوع على الشهادات، بقاعدة البيانات الرقمية المؤمنة في المعمل والتي كانت بداية الانطلاقة للتحول الرقمي في معامل مركز البحوث الزراعية.

شكر عبدالسلام: كود الاستجابة السريع يرفع من ثقة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية

وأكّد «عبدالسلام» أنَّ تطبيق نظام كود الاستجابة السريع بالشهادات يفيد عملاء المعمل أيضا في حالة تعرض الشهادة لأي من عوامل التلف، إذ يتيح كود الـQR للعميل وأي شخص يرغب في الاطلاع على بيانات الشهادة من الحصول على صورة إلكترونية موثقة ومؤمنة تتضمن المعلومات الأساسية بالشهادة، وهو ما يرفع من ثقة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية في منظومة التحاليل بالمعامل المختصة في مصر.

لأول مرة.. الوطني لرصد المتبقيات يضيف كود QR لشهادات التحاليل لتأمين النتائج

وتابع أنَّ المعمل المركزي للمبيدات يحرص على أن يكون سباقًا في تطبيق كل ما هو جديد ومفيد لمنظومة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن المعمل بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومؤمنة في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيداً عن التعاملات الورقية الروتينية.

وأكّد أنَّ المنظومة التي يعمل بها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات تشمل العمل منذ بداية تسليم العميل للعينة في خدمة عملاء المركز الوطني وحتى مرورها بمراحل التجهيز والتحليل المختلفة حتى صدور النتائج، ولفت إلى العمل على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية أخرى لعملاء المركز خلال الفترات المقبلة.