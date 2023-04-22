مدير «المركزي لمتبقيات المبيدات»: استقبال وفحص 1500 عينة تصديرية حتى الآن

أعلنت هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP» أنه نظرا لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلية، فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثاني على التوالي.

استمرار عمل المعمل خلال إجازة عيد الفطر

وأوضحت أن المعمل استقبل وفحص ما يزيد على 1500 عينة حتى الآن، وأن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال إجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها، وذلك حتى لا يتسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها خلال إجازة العيد.

فحص أكثر من 460 مبيدا باستخدام أحدث الأجهزة

وفي ذات الإطار، أشارت عبد اللاه إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي جميع المهام المكلفة بها طوال إجازة عيد الفطر، إذ يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 460 مبيدا باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية ومن الجدير ذكره أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام.

ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الاتحاد الأوروبي في الأيزو 17025، كما أنه حاصل على الاعتماد من جهة الاعتماد الوطنية الإيجاك ومن جهة الاعتماد الأمريكية A2LA.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستكمالا لدور المعمل المهم في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.