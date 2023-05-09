بدء تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب، انطلاق ورش عمل برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد من برنامج تدريب وتنمية قدرات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة وديوان عام المديرية.

أجندة تدريبية متنوعة وشاملة

وقال مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، إنه يتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أيام متضمنًـا موضوعات وأجندة تدريبية متنوعة وشاملة، فيتضمن اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، فيما يتضمن اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية .

نصائح مدير تعليم الإسكندرية للمتدربين

وأكد مدير المديرية على المتدربين في مسابقة 30 ألف معلم، ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للمارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.