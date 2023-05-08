«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان العلوم للصف الرابع الابتدائي

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، منتظمة في يومها الثالث لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية، وذلك دون أي شكاوى.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، أنّ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أدوا امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين، بالإضافة إلى طلاب الصف الأول الإعدادي الذين يؤدون امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين.

متابعة امتحانات الإسكندرية

وأشار إلى أنه جرى متابعة سير العملية الامتحانية بعدد من مدارس المحافظة ، إذ بدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أبو العز الحريري الإعدادية بإدارة وسط وبحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورحاب جابر وكيل الإدارة، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، كما تفقد امتحانات مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفنية العسكرية، وتفقّد لجان كلية النصر للبنين EBS.

تعليمات تصحيح الامتحانات في الإسكندرية

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته، على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.