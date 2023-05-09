«السياحة»: زيارة متحف الزعفران متاحة لطلاب الجامعات المصرية والباحثين

قال أحمد عيسى، وزير الآثار والسياحة، إنّ زيارة متحف قصر الزعفران الذي افتُتح اليوم في جامعة عين شمس، لن تقتصر فقط على طلاب جامعة عين شمس، بل سيتم السماح للباحثين والدارسين من مختلف الجامعات المصرية، بزيارته للتعرف على القطع الأثرية المعروضة به، لافتا إلى أنّ المتحف سيُقدم تجربة مُتميزة، تعكس ثراء تاريخ مصر العظيم وحضارتها العريقة.

مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية

وأضاف وزير السياحة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ متحف قصر الزعفران يضم 167 قطعة أثرية من مختلف الحقب التاريخية، منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، كما يضم مجموعة من القطع الأثرية نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة، والعاملة بمنطقة عرب الحصن، والتي تروي جانبا من تاريخ منطقة عين الشمس الأثرية منذ نشأتها وحتى اليوم.

الحفاظ على التراث المصرى

وأشار إلى أنّ مشروع ترميم قصر الزعفران القائم حاليا، والجاري الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، يتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، مشددا على أهمية دور المجلس تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، باعتباره مالكا ومُشغلا ومؤسسة علمية، فضلا عن دوره للحفاظ على الآثار المصرية العظيمة، وتقديم منتج سياحي يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.