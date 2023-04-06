وزير السياحة: عرض 18 ألف قطعة أثرية من كنوز مصر بالمتحف المصري الكبير

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير بالرماية، سيكون أكبر متحف للآثار في العالم مُخصص لحضارة واحدة، لافتًا إلى أن هذا المتحف يعتبر أحد أبرز الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية للحفاظ على التراث المصري من خلال افتتاح متاحف جديدة.

المتحف الكبير هدية مصر للعالم

وأضاف «عيسى»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المتحف المصري الكبير والذى سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيكون هدية مصر للعالم، إذ سيعرض به ما يقرب من 18 ألف قطعة أثرية من كنوز مصر القديمة والتي تتضمن المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون والعديد من القطع الأثرية التي ستُعرض للمرة الأولى.

عرض 181 قطعة أثرية في باريس

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى التطورات غير المسبوقة التي تقوم بها مصر للحفاظ على التراث الفريد الذي تركه أجدادنا المصريين، لافتا إلى أن معرض الآثار المصري المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة» الذي يعرض في فرنسا حاليا وحتى يوم 17 سبتمبر المقبل، سيتم خلاله عرض 181 قطعة أثرية تمثل مجموعات مميزة من القطع الأثرية المصرية التاريخية، والتي يُعرض بعضها لأول مرة خارج مصر، موضحا أن المعرض يُتيح لزائريه تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.