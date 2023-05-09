وزيرا السياحة والتعليم العالي يفتتحان قصر الزعفران بجامعة عين شمس

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنّ افتتاح متحف الزعفران داخل قصر الزعفران بجامعة عين شمس، سيسهم بشكل كبير في تثقيف طلاب الجامعة وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة، كما سيكون متاحا للدارسين والباحثين للتعرف على القطع الأثرية في المتحف، الذي أُنشئ وفق بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار التابع للوزارة وجامعة عين شمس.

167 قطعة أثرية من مختلف العصور

وأضاف عيسى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بجامعة عين شمس، لإعلان افتتاح متحف الزعفران، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، ومدير المتحف، والدكتور أحمد عكاشة، رائد الطب النفسي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، ومرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق، أنّ المتحف يضم نحو 167 قطعة أثرية من مختلف العصور.

أحداث تاريخية في قصر الزعفران

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنّ قصر الزعفران له أهمية قصوى، حيث شهد العديد من الأحداث التاريخية، ومنها توقيع معاهدة إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945، ومعاهدة عام 1936، لافتا إلى أنّ زيارة المتحف خلال المرحلة الأولى من افتتاحه ستكون قاصرة على طلاب جامعة عين شمس فقط.

بدوره، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أهمية المتحف كونه يعيد استخدام الأصول التي تستخدمها الجامعات المصرية في خدمة السياحة المصرية، داعيا الجهات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات أو المعاهد التي بنيت في أماكن لها تاريخ أثري باستخدام تلك الأصول في خدمة الدولة والسياحة المصرية.