موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وعدد أيامها.. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير رسمية صادرة عن معهد البحوث الفلكية، التوقعات الخاصة بموعد إجازة عيد الأضحى 2023 وعدد أيامها، موضحة أن موعد عيد الأضحى من المقرر أن يكون 27 من شهر يونيه المقبل، وتستمر عدد أيام الإجازة حتى السبت الموافق الأول من شهر يوليو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وعدد أيامها

تابعت تقارير البحوث الفلكية، أن إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه تتزامن مع موعد عيد الأضحى 2023، بذلك ستكون عدد أيامها خمسة أيام، منها وقفة عرفات ويتبعها 4 أيام.

وبحسب قوانين الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، يحصل كل العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على خمسة أيام إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيه إلى 1 يوليو بأجر كامل.

الإجازات المتبقية لعام 2023

وعن الإجازات المتبقية لعام 2023 بعد الاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك، جاءت على النحو التالي:

- إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة عيد الثورة التى توافق الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف التى توافق 27 سبتمبر 2023.

- عيد القوات المسلحة يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.

ومن الجدير بالذكر، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص، ينتظرون إجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بقضاء أكبر وقت ممكن مع الأهل، حيث أن إجازة عيد الأضحى، تعد من أكبر إجازة سيتم الحصول عليها، والتخطيط للسفر إلى الشواطئ فيها، والاستمتاع بفصل الصيف خلال هذه الأيام.