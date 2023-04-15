أول إجازة للموظفين والعمال بعد عيد الفطر وتحرير سيناء 2023.. بأجر كامل

يشهد شهر مايو المقبل 2023 أول إجازة للموظفين والعمال بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام ، إضافة إلى القطاع الخاص، وطلاب المدارس والجامعات، وذلك بعد انتهاء إجازات شهر أبريل 2023، وأبرزها إجازات الاحتفال بيوم شم النسيم والذي يوافق يوم الاثنين 17 أبريل، وإجازة عيد الفطر المبارك 2023 التي تمتد من الخميس 20 إلى الثلاثاء 25 أبريل، ملحقا بها إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال 2023

وتأتي أول إجازة للموظفين والعمال بقطاعات العمل بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، يوم الاثنين الأول من مايو المقبل 2023 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ومن المقرر، أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بترحيل إجازة عيد العمال للموظفين والعمال وطلاب المدارس بالحكومة والقطاع الخاص 2023 من يوم الاثنين 1 مايو إلى الخميس 4 مايو، وهو النظام الذي تطبقه الحكومة منذ عدة سنوات بقرار سابق لريئس مجلس الوزراء، والذي نص على ترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها في منتصف الأسبوع الى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

8 أيام إجازة رسمية في أبريل ومايو

جدير بالذكر، أن مجموع عدد أيام الإجازات الرسمية بسبب المناسبات الدينية والوطنية والقومية التي يحصل عليها الموظفون وطلاب المدارس والجامعات خلال شهري أبريل ومايو 2023، يصل إلى 8 أيام، منها 7 أيام في شهر أبريل، وهي إجازة شم النسيم وعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ويوم إجازة رسمية خلال شهر مايو بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، أو قانون العمل 12 لسنة 2003، فإن العامل بالحكومة أو القطاع الخاص يحصل علي هذه الإجازات الرسمية بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يستدعي العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل ومصلحة المنشأة لوجوده، مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن يوم الإجازة.