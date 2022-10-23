«القوى العاملة» تسلم شهادات تدريب على مهنة التفصيل والحياكة بالبحر الأحمر

تلقت وزارة القوى العاملة؛ تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بشأن تسليم شهادات تدريب لخريجي وحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة لـ10 متدربات، بحضور الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بالايبارشية، والقمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، والقس بشير عزمي رئيس طائفة الإنجيليين بالبحر الأحمر.

150 ساعة تدريبية

وأوضح سعيد عبدالراضي مدير القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنَّه استقبل وفد كنيسة البحر الأحمر، وتسليم شهادات إتمام التدريب المهني بـ الوحدة المتنقلة بالغردقة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة، ومدتها 150 ساعة تدريبية، حسب المنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بواسطة المدربين المعتمدين.