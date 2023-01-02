القوى العاملة: دورات تدريبية على التبريد والتكييف والتفصيل بالدقهلية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن ختام الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بميت غمر، وعُقد الاختبار النهائي للمتدربين، في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات.

الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف

وأعلن ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره للوزارة، الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة تدريبية، كما تمت الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 من الفتيات المتدربات، وذلك بمركز تدريب مهني ميت غمر، بحضور محمد يوسف مدير إدارة التدريب.

تحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية

وأضاف مدير المديرية، أنه متابعة الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التي واجهت الدورة، ومناقشة المتدربين حول البرامج التدريبية على المهنتين، وأكدوا إتمام التدريب بنجاح وطلبوا عقد المزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التي تقدمها المديرية للشباب، وتوجهوا بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على اهتمامه بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية، ووجه مدير المديرية بالاستجابة لمطالبهم بمد فترة التدريب لمدة أسبوع لاستكمال الدورات التي يحتاجونها لتعظيم الاستفادة .