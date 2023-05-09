«القوى العاملة»: تدريبات مهنية للفتيات بالوحدة المتنقلة في بورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، افتتاح البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة، بالوحدة المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة ببورسعيد، والمتواجدة حالياً بجراج حي الضواحي، وذلك لـ10 فتيات، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

تدريب مهني مناسب لاحتياجات سوق العمل

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أشار فيه إلى أن هذه التدريبات تتم متابعتها يومياً، لتوفير تدريب مهنى مناسب لاحتياجات سوق العمل داخل المحافظة، ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل مصر وخارجها.

منح المتدربين شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهني المجانية التي توفرها المديرية، من خلال التقديم بمركز التدريب المهني الثابت التابع للمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة حيث يحصل المتدربون في نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص، تحت إشراف منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني، أو من خلال ديوان عام المديرية وعنوانه مساكن بنك الإسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.