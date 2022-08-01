شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حفل تخريج 10 دفعات من مبادرة «مهنتك.. مستقبلك» لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء حفل التخرج بحضور المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، والنائب محمد حسين الحمامي، والنائب أبو العباس فرحات التركي، والنائب عبد الفتاح محمد، والنائب سامح السايح، والنائب أشرف سردينه، وهدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان.

مساهمة مبادرة مهنتك مستقبلك في رفع كفاءة العمالة المصرية

وأكد الشريف، أن مبادرة حياة كريمة «مهنتك.. مستقبلك» تعد تجسيدا عمليا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

مبادرة حياة كريمة مشروع متكامل

وأشار محافظ الإسكندرية في حديثه، إلى أن المبادرة بمثابة مشروع متكامل حيث تعمل على تدريب الشباب مهنيا، مما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة، لافتاً إلى أن المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة هي الأكثر احتياجا لسوق العمل على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة، تبنتها الرئاسة وبدأت في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وذلك بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.