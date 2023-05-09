ضبط 15 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة، باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 15 طن قمح محلي قبل تهريبها للسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية: ضبط سيارتين جامبو كلاهما حمراء اللون محملتين بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023م مقدارها ( 15) طن تقريبا قادمتين من محافظة الدقهلية دون الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وتم تحرير عن ذلك المحضرين قم 7524 و 7525 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر، وتم تسليم السائقين والسيارتين إلى مركز الشرطة.

ضبط خبز بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من مدينة الزقازيق ومتجهة إلى مدينة الإبراهيمية محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها (4620) رغيف مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7527 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم بيع الخبز المضبوط للمواطنين بمعرفة أحد المخابز التموينية بموجب البطاقات الذكية بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزينة المحكمة على ذمة المحضر، والتحفظ على عدد (7) شكائر دقيق معادلة لكمية الخبز المضبوط لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.