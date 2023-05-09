أبرز أسلحة ظهرت في عيد النصر بموسكو.. دبابة عمرها أكثر من 80 عاما

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، فى العرض العسكري السنوي بالميدان الأحمر بموسكو لإحياء الذكرى الـ78 لعيد النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، إذ عرض خلاله أنواع مختلفة من المعدات والمدرعات الروسية التاريخية والجديدة، وفي هذا السياق ترصد «الوطن» أبرز تلك المعدات.

المعدات والأسلحة المشاركة في العرض العسكري بموسكو

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، شارك أكثر من 10 آلاف شخص و125 وحدة من أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات في موكب هذا العام، و10 أنظمة أسلحة مختلفة، وعرض دبابة واحدة قديمة من حقبة الحرب العالمية الثانية، عمرها 83 عاما، تقود العمود الميكانيكي من الطراز« T-34»، بسبب دورها الرمزي في مساعدة روسيا على التغلب على ألمانيا.

ومرت أيضا خلال العرض العسكري، بعض المركبات المدرعة من الطراز Tigr-M وVPK-Ural، كما أنه كان التركيز الرئيسي على نظام الدفاع الجوي S-400 في البلاد ونظامها الباليستي العابرة للقارات - Yaris.

ووفقا لصحيفة «التليجراف» البريطانية، فإنه جرى إلغاء الطيران المعتاد فوق ميدان الأحمر بمسوكو دون تقديم تفسير، مضيفة أن موسكو تراجعت عن موكبها السنوي، وتوقع الخبراء أن قرار الحد من العرض قد اتخذ على الأرجح لإخفاء الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الروسية منذ غزو أوكرانيا بداية من شهر فبراير من العام الماضي، حيث شارك نحو 11 ألف شخص و131 نوعا من الأسلحة، مع عرض جوي يضم 77 طائرة وطائرة هليكوبتر خلال العام الماضي، وفقا لتصريحات الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

احتفالات عيد النصر فى روسيا

وفي السياق ذاته، شارك الآلاف المواطنين في شوارع الميدان الأحمر الحمراء في موسكو كجزء من العرض السنوي الروسي، وهو احتفال وطني بمناسبة دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.