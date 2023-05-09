الإعدام لعاطل متهم بقتل أمين شرطة في القليوبية

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الستار على واقعتي قتل في قضيتي مقاومة سلطات ومشاجرة بالقليوبية، أسفرتا عن مقتل أمين شرطة.

وقضت محكمة جنايات شبرا الدائرة التاسعة بالإعدام شنقا لعاطل لإتهامه بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه وآخر لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبراءة المتهم الثاني وذلك بعد ورود رد لفضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل مصرع أمين شرطة في مطاردة بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين «رضا ا إ» 36 سنة، عاطل، وسيد س ا 29 سنة عاطل، قتلا عمداً المجنى عليه محمد على امين شرطة مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك الجرم، وما أن ظفرا به حتى توجه المتهم الأول نحوه مستخدماً السيارة قيادته، والتى تحمل لوحات معدنية أرقام «رع ط 9716»، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره للهرب عقب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد نتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه الأخير على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين أحرزا جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

تفاصيل مصرع شخص على يد عامل في مشاجرة

في سياق منفصل، وفي الدائرة الخامسة جنايات شبرا برئاسة قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة وقيام المتهم بتعاطي سيجارة أمام محل المجني عليه وذلك باستخدام سلاح أبيض سكين، وسلاح ناري فرد خرطوش بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حسن ع ح 24 سنة، سائق مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة قتل عمداً المجنى عليه محمود أشرف سيد فرغلي من غير سبق إصرار ترصد، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحاً أبيضا سكين تاليين الوصف، وتوجه لمحله، وأشهر صوبه السلاح الناري أنف البيان، فهم بإطلاق عيار ناري منه عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأخرج سلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه، وعاجله بطعنة به في عنقه أحدث بها إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بغير ترخيص طلقة خرطوش، ما يستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، وأيضا أحرز بغير مسوع من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكين - على النحو المبين بالأوراق.

وتوصلت تحريات المباحث وشهادة الشهود بالواقعة، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه كان موضوعه تعاطي سيجارة، فتدخل الأهالي للحيد بينهما، وانصرف الأول متوعداً الثاني بالإيذاء، وبمرور ما يقارب نصف الساعة حصر المتهم لمحل المجني عليه محرزاً سلاحاً نارياً فرد خرطوش، ووجهه صوب الأخير وهم بإطلاق عيار ناري منه قبله عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأتبع ذلك بإخراج سلاحاً أبيضاً سكين من طيات ملابسه وعاجله به بطعنة بعنقه أحدث بها إصابته التي أودت بحياته.