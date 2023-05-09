فريدة سيف النصر: كلامي في فيلم «الشقة من حق الزوجة» كان مرتجلا

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن فيلم «الشقة من حق الزوجة» من أحلى الأعمال الفنية في حياتها، مشيرة إلى أن كل من يعمل معها يتفائل بوجودها، إذ أن الفنان محمد رمضان كان يقبل يديها خلال تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، ويقولها لها: «ماما حبيبتي».

دورها في فيلم «الشقة من حق الزوجة»

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن دورها في فيلم «الشقة من حق الزوجة» جاء صدفة، وعرض الفنان محمود عبدالعزيز الدور عليها عندما كانت ذاهبة لقبض أجر عمل آخر قامت به.

فريدة سيف النصر: المخرج عمر عبدالعزيز كان جاري

وتابعت: «المخرج عمر عبدالعزيز كان جاري في شارع سوريا، وعندما عرض عليا فيلم «الشقة من حق الزوجة» قولت له:«لو هتسيبني أعمل الدور، هقول اللي أنا عايزاه»، متابعة أن كل كلامي في الفيلم كان مرتجلا.