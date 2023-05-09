فريدة سيف النصر: درست الطب النبوي.. وتوصلت لتركيبة أعشاب للشعر بتتباع باسمي

كشفت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر أنها توصلت لتركيبة خاصة من الأعشاب الطبية الطبيعية لشعرها، لافتة إلى أن هذه الوصفة أطلقوا عليها «وصفة فريدة» وأن العطارين يطلقون عليها وصفة فريدة أيضًا ويبيعونها للسيدات.

درست أعشاب والطب النبوي ووصلت لتركيبات بيعملوها

وأوضحت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن شعرها الذي تظهر به هو شعر طبيعي رغم وصولها لهذه السن، مشيرة إلى أنها تذهب دائمًا للكوافير من أجل قص شعرها، لافتة إلى أنها تقص شعرها نظرًا لأنها أصبحت لا تملك طاقة للتعامل مع شعرها «إحنا لما بنكبر مبيقاش عندنا طاقة وزمان كنت أقعد أسرح وأعمل في شعري ولو اقدر اقص اكتر من كده وابقى راجل هعملها لان احنا الستات بنتعب قوي».

هذه الوصفات منتشرة في بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت فريدة سيف النصر «درست أعشاب والطب النبوي ووصلت لتركيبات بيعملوها على بعضها ودلوقتي بيعملوها وبياخدوا منها ومازلت بعملها وبعمل تركيبات مهمة وبقولها لأصحابي وبيفتكروا انك هتعملي حلقات عن الموضوع ده وتكسبي».