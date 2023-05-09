هيئة الإسعاف: الدفع بـ10 سيارات إلى ميناء سفاجا لاستقبال العائدين من السودان

وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، برفع درجة التأهب والاستعداد بفرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال العائدين من السودان عبر ميناء سفاجا البحري.

وقالت هيئة الإسعاف في بيانها، إنه جرى الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف مجهزة كوحدة عناية مركزة إلى ميناء سفاجا البحري لاستقبال السفينة القادمة من ميناء بورتسودان والتي تقل على متنها العائدين من دولة السودان، وجرى وضع 37 سيارة إسعاف بمدينة سفاجا ومحيطها في حالة استنفار قصوى للتدخل في حالة الاحتياج.

الأطقم الاسعافية مدعومين بكل التجهيزات

وتابعت أنه جرى الدفع كذلك بالعشرات من الأطقم الإسعافية مدعومين بكل التجهيزات الطبية والإسعافية اللازمة للتدخل الطبي العاجل، ذلك وقد حملت هيئة الإسعاف المصرية على عاتقها وضع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على رأس أولوياتها من حيث تيسير عملية انتقالهم من السفينة إلى صالة الوصول بالميناء، ومتابعة وضعهم الصحي تحسبا لأي طارئ طبي عارض قد يصيبهم.

وشهد استقبال الوافدين من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري تنسيق كامل مع قطاعات وزارة الصحة والسكان، وبتعاون تام من الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرة إلى الخط الساخن في كل أنحاء جمهورية مصر هو 123.