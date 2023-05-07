وزارة الصحة: 3 أعراض إذا ظهرت على الجهاز الهضمي اذهب للطبيب فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض إذا ظهرت عليك التوجه إلى الطبيب مباشرة دون تأجيل الأمر، وذلك في إطار خطة الوزارة التوعوية للمواطنين بشان العادات السيئة التي يجب التوقف عنها لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بصحة المواطن.

أعراض في الجهاز الهضمي لا تهملها إذا ظهرت

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «إذا كنت تشعر بتشنج وألم في البطن دائمًا مع الإصابة بالإمساك أو الإسهال، فيجب عليك استشارة طبيب الباطنة في أقرب وقت لأخذ العلاج المناسب، وهذه الأعراض غالبا ما تكون مصحوبة بالغازات والانتفاخات».

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين عند الشعور بهذه الأعراض بتجنب الحصول على العلاجات أو الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرة إلى خطورة الحصول على المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة، أو عن طريق وصفات السوشيال ميديا، مؤكدة أن العلاجات لا تؤخذ من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.

7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

وقدمت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي وجاءت على النحو التالي:

- مضغ الطعام جيدا

- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم جيدا

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

- عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون النباتية

- تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

- تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتريا النافعة

- ممارسة الرياضة المناسبة للحالة الصحية مثل المشي أو غيرها من الرياضة.