عمرو عبدالعزيز عن دنيا سمير غانم: «تمتلك مقومات نجمة الفوازير»

أشاد الفنان عمرو عبدالعزيز بدور الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

عمرو عبدالعزيز يشيد بدور دنيا سمير غانم

ونشر عمرو صورة لـ دنيا عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «طول الوقت شايف أن دنيا سمير غانم هي الوحيدة اللي تعمل فوازير رمضان».

عمرو عبدالعزيز يتحدث عن دنيا سمير غانم

كما أشاد عمرو عبدالعزيز مشيدا بدور دنيا سمير غانم قائلاً: «لكن بعد ما شوفت وسمعت الأغاني والاستعراضات في مسلسل جت سليمة والتمكن والتحكم في الصوت وخفة الحركة اللي ما شاء الله عليها بتعملها بسلاسة، ما زلت مصمم وأؤكد وأجزم و بإصرار إن دنيا سمير غانم هي الوحيدة التي تمتلك مقومات نجمة الفوازير».

أبطال مسلسل جت سليمة

مسلسل «جت سليمة» من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، و من مكون من 15 حلقة.