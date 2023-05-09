«إكسترا نيوز»: زيادة ساعات العمل بمعبر قسطل لتسهيل عودة المصريين والأجانب من السودان

ألقى عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر قسطل، الضوء على البيان المهم الذي أصدرته محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع حالة الطوارئ داخل المحافظة، للتعامل مع عودة المصريين والرعايا الأجانب الأشقاء السودانيين من السودان.

تطور جديد في مشهد التعامل بمعبر قسطل

وأضاف «الغنام»، خلال لقائه المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البيان تحدث عن تطور جديد في مشهد التعامل مع كل هذه الأعداد التي تصل إلى معبر قسطل البري الآن، مشيرًا إلى أن هذا المعبر أصبح الأهم بين كل المعابر حاليا عكس الأيام السابقة حين كان معبر «أرقين» له النصيب الأعظم من الاهتمام والأضواء.

زيادة ساعات عمل العبرات

وأوضح، ان التطور سيكون من خلال زيادة ساعات عمل العبرات التي تقطع المسافة من معبر قسطل حتى ميناء أبو سمبل، وسيبقى العمل هنا على مدار 24 ساعة عكس ما كان معمول به في السابق، حيث كان العمل منذ تدشين هذا المعبر في عام 2014 يتراوح بين 7 و9 ساعات.