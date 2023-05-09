Dmc ترصد حركة القادمين من السودان عبر معبر قسطل البري

قال مصطفى سعد، مراسل قناة «DMC»، إنّ الجهود المصرية مستمرة في عملية إجلاء رعاياها المصريين، فضلا عن الرعايا الأجانب والأشقاء السودانيين، إلى الحدود المصرية من خلال المعبرين الأساسيين، وهما «أرقين وقسطل»، مشيرًا إلى أنّ الجهود الكبيرة المبذولة في عمليات تأمين الرعايا والعابرين الوافدين إلى الحدود المصرية من الجنسيات المختلفة.

جهود إنسانية مبذولة من قِبل الحكومة المصرية

وأضاف «سعد»، خلال لقائه عبر فضائية «DMC»، أنّ الحكومة المصرية بذلت جهودا إنسانية ممثلة في تقديم الخدمات الطبية والاستجابة لعمليات الإغاثة الممثلة من المنظمات الدولية والمحلية المختلفة، إذ إنّ مصر توفر كل الأداوات الطبية اللازمة إلى جانب العيادات الطبية المتنقلة في معبري أرقين وقسطل.

وتابع مراسل قناة «DMC»، أنّ هناك الكثير من المنظمات الدولية أشادت بالدور الكبير لمصر في إجلاء المصريين والرعايا الأجانب من كل الجنسيات المختلفة، ومنها الفلبين والصين والباكستان والألمانين وغيرهم من العالقين في السودان.

دور أهالي أسوان

ولفت إلى إشادة السفارة الألمانية والكثير من السفارات العربية والأجنبية بالجهود الحكومة المصرية في هذا الملف، لافتا إلى أنّ أهالي أسوان خاصة في مدينة أبو سمبل يلعبون دورًا إنسانيا كبيرا في دعم العائدين من السودان عن طريق فتح جميع المنازل والديار للعابرين والوافدين من جميع الجنسيات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية، وليس فقط المصريين.