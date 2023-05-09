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تفاصيل الهيكل النهائي لجلسات الحوار الوطني النقاشية.. تنطلق الأحد المقبل

كتب:

سهيلة هاني
12:28 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الشكل النهائي للجلسات النقاشية للحوار الوطني بمشاركة أطياف المجتمع، مؤكدا أن الجلسات ستعقد بشكل منتظم ومستمر ثلاثة أيام أسبوعيا.

الهيكل النهائي للجلسات النقاشية 

وأوضح الحوارالوطني في بيان له أن المحاور الثلاثة سيتم مناقشة القضايا الخاصة بها، وتنعقد جلسات المحور السياسي يوم الأحد، المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء، والمحور المجتمعي يوم الخميس، بواقع أربع جلسات في اليوم لكل محور.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يوم الأحد 14 مايو الجاري. 

 

 

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