شواطئ الإسكندرية تستعد لصيف 2023.. فرق إنقاذ ونقاط إسعاف وخدمات متعددة

استعدت شواطئ الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، لاستقبال المصطافين خلال مصيف 2023، وجري تجهيز كل الإمكانيات ووسائل الإنقاذ والغطاسين وعلامات التنبية والتحذير، وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المختصة بالشواطئ بعمل كل الاستعدادات على رأسها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات الشواطئ في أحياء الإسكندرية لبذل أقصى جهد لتوفير كافة مستلزمات راحة المصطافين وأمنهم.

غطاسون ونقاط إسعاف

وقال محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لـ«الوطن»، إنه كلف كل أجهزة المحافظة المعنية بتجهيز شواطئ الإسكندرية على أكمل وجه لاستقبال المصطافين والعمل على توفير وسائل الأمان وتواجد الغطاسين ونقط الإسعاف الثابتة على الشواطئ، كما كلف رؤساء الأحياء بمتابعة الشواطئ والتواجد المستمر لحل أي شكوى أو مشكلة مع وجود مشرفي الشواطئ بشكل دائم للخروج بموسم صيف بلا مشاكل.

أكبر شواطئ الإسكندرية في العجمي

وقالت هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي، لـ«الوطن»، إن الحي استعد لاستقبال مصيف 2023 وجرى تجهيز جميع شواطئ العجمي بداية من شاطئ المكس مرورا بشاطئ الدخيلة وشواطئ البيطاش والهانوفيل وأبو يوسف وصولاً للنخيل وأبو تلات.

وأضافت أن حي العجمي يضم أكبر عدد شواطئ على مستوى الإسكندرية، وبه شواطئ مجانية وأخرى الخدمة لمن يطلبها، إلى جانب الشواطئ المميزة والشواطئ الخاصة، وتشرف إدارة الشواطئ بالحي على جميع الشواطئ بلا استثناء، مع تواجد مشرفي الإدارة للمرور على الشواطئ للقضاء على أي شكوى للمواطنين.

تأمين المصطافين في السلسلة والشاطبي

وفي حي وسط الإسكندرية، أكدت عزة سعد، رئيس الحي، أن الحي يضم شاطئي الشاطبي والشهير بكازينو الشاطبي والسلسة، مضيفة «لا نعتمد على المستأجرين فقط في تأمين المصطافين أثناء نزول البحر، ولكن تشرف إدارة الشواطئ على كافة الأعمال، ويتواجد المشرفون دائما للتأكد من جاهزية كل شيء لتقليل الحوادث والقضاء على المشكلات».

شواطئ بحري جاهزة

واستعدت شواطئ حي الجمرك ومنطقة بحري لاستقبال موسم الصيف، حسب المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، لـ«الوطن»، موضحة أن جميع شواطئ الحي استعدت لاستقبال موسم الصيف، وتم عمل التجهيزات المطلوبة، وسيتواجد الغطاسين وفرق الإنقاذ وتحديد أماكن نزول البحر حسب لون الرايات، وعلى المصطافين الالتزام بها، كما تم تجهيز نقاط إسعاف ثابتة مع تواجد مشرفي إدارة الشواطئ التابعة لحي الجمرك بشكل مستمر للقضاء على أي مخالفات ومحاسبة المخالفين أولا بأول.