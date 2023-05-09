رئيس حزب الجيل: مصر أنقذت رعاياها والسودانيين والأجانب بلمسة حانية

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بكل الجهود المبذولة من الدولة المصرية لإنقاذ المصريين والسودانين والأجانب من جحيم الاقتتال المسلح في السودان الشقيق، واصفا هذه الجهود بالعظيمة، التي مثلت لمسة حانية على كل هؤلاء، وبددت وأزاحت الظلمة الكالحة التي عاشوها في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الصراع المسلح بين ميلشيات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

حزب الجيل يشيد بجهود مصر

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن هذه الجهود تنوعت بين إجلاء الهاربين من نار القتال عبر معبر أرقين أو إجلائهم عن طريق الجو ووصولهم إلى مطار شرق القاهرة، وأخيرا عن طريق البحر ووصول أول سفينة حربية مصرية اليوم تحمل 466 من المصريين والسودانيين إلى ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر قادمة من ميناء بورتسودان، وعلى متنها 272 مصريا و184 سودانيا وخمسة بريطانيين وثلاثة روانديين وأمريكي واحد.

وأكد الشهابي، أن مصر نجحت بشكل كبير في إجلاء مواطنيها من السودان بعد اندلاع الصراع القاتل للسودان، وساعدت كل من لجأ إليها من الدول الأخرى، مطالبة بإجلاء رعاياها وإنقاذهم من القتال الدائر هناك والمهدد لحياتهم، كما أنها نجحت في إجلاء الآلاف من مواطنيها وأشقائهم السودانيين ورعايا الدول الأجنبية.

الشهابي: مصر بلد مضياف

وأضاف أن مصر كعادتها دولة مضيافة تفتح أبوابها لكل من يلجأ، إذ بجالية سودانية تصل إليها مكونة من 6 ملايين سوداني، خلاف أكثر من عشرين ألف لاجئ سوداني مؤخرا، يعيشون في مصر كمواطنين مصريين، يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المصري، لافتا إلى أن مصر تنفرد عن غيرها من الدول التي تستقبل لاجئين بأنها لا تقيم لهم مخيمات، وبالرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة، تعاملهم كأبنائها في التعليم والمسكن والعلاج.

ووجّه رئيس حزب الجيل، التحية إلى الدولة المصرية، وأجهزة أمنها القومي، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتابع كل تفاصيل عمليات الإنقاذ والإجلاء، وأمر بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإتمام عمليات الإجلاء التي كانت ناجحة.