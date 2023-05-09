«السياحة» تلزم سائقي أتوبيسات الحجاج بعدم تحصيل إكراميات أو إتاوات

حددت وزارة السياحة والآثار، الضوابط الواجب توافرها في سائقي الأتوبيسات السياحية التي ستقل حجاج المستوى البري لهذا العام، في ضوء الإجراءات التنفيذية لبدء موسم الحج، لافتة إلى ضرورة وجود سائق أساسي وآخر احتياطي بكل أتوبيس خلال موسم الجاري، مشددة على السائقين بعدم تحصيل إكراميات أو إتاوات تحت أي مسمى.

وأضافت الوزارة، خلال الخطاب الذي أرسلته لغرفة شركات السياحة اليوم، أن الضوابط الواجب توافرها في سائقى الأتوبيسات التي ستنقل حجاج المستوى البري لهذا العام، وعددهم 4 الآف حاج، تشمل ما يلي:

الشروط الواجب توافرها في سائقي أتوبيسات الحج البري

1- أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلان بسجلات الوزارة.

2- اجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز 3 أشهر قبل تاريخ تنفيذ برنامج الحج.

3- ألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ برنامج الحج الـ60 عاما كحد أقصى.

4- أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي، حاصلان على الدورات التدريبية «دورة مركز القيادة الأمنة/ الدورة النظرية».

5- أن تكون رخصة القيادة للسائق الأساسي والاحتياطي، سارية حتى تاريخ العودة من الأراضي السعودية.

6- أن يكون السائق الأساسي مسجل على الشركة الناقلة، ويجوز للشركة الاستعانة بسائق احتياطي من شركة أخرى، شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها، بالإضافة إلى الموافقة الكتابية من الشركتين.

7- على الشركة الناقلة لحجاج البري، تقديم ما يفيد بأن السائق مازال مقيدا بالهيئة القومية للتأمينات «الأساسي والاحتياطي».

عدم تحصيل إتاوات أو إكراميات من الحجاج

8 - يلتزم السائق بعدم تحصيل أي إتاوات أو إكراميات تحت أي مسمى من الحجاج، فضلا عن عدم ارتكاب أية أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الموعد المحدد لها دون سبب.

9 - يلتزم السائق، بعدم ارتكاب أية أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة، وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس، حفاظاً على اتزان وسلامة الأتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.

10- يلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانونا.

11- يحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازي محدد السرعة والـGPS.

- في حالة عدم التزام السائق بالبنود أرقام (11/10/9/8) يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.