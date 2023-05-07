المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج السياحي 2023

بدأت شركات السياحة منذ 2 مايو الجاري، في مخاطبة الفائزين بقرعة الحج السياحي 2023 وعددهم نحو 16 ألف مواطن وذلك لاستكمال قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتعاقد عليه، وأيضا تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتم تقديمها في الموعد المحدد لكي يحصل الفائز على تأشيرة الحج.

المستندات المطلوبة للفائزين بقرعة الحج السياحي 2023

1- جواز سفر مميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام بداية من تاريخ 30-4-2023 الموافق 10 شوال من العام الهجري 1444.

2- فيش حج مميكن.

3-بيانات الموقف التجنيدى لمن هم في سن التجنيد.

4-صورة من شهادة التحصين من فيروس كورونا ( QR CODE) تشمل اكتمال التحصين في الجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات.

5- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وذلك للتأكد من عدم أداء المسافر للحج قبل ذلك.

6-تصريح السفر لمن يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

7- 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6 مع مراعاة الآتي:

-ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

-طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70 إلى 80% من الصورة.

-يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة اسم الحاج، ويثبت المظروف بالغلاف الخلفي للجواز.

-مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصور.

-ترفق الصور بالغلاف الخلفي للجواز.

8- تقديم البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم المسافر للحج ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (ACYW135) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، مع مراعاة إرفاق البطاقة الصحية بالغلاف الخلفي لجواز السفر كشرط للحصول على التأشيرة طبقاً لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن.

9- تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج على أن توضع التقارير الطبية داخل مظروف.