«التنمية المحلية» تستعرض جهود محافظتي الدقهلية وأسوان في تمكين المرأة

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وفق توجيهات الدولة، بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات، واستكمالا لنهج القيادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها، ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح، من أجل مستقبل ورفعة وطنها، وانطلاقا لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

صندوق التنمية المحلية

وتابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي أسوان والدقهلية في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ففي محافظة أسوان، تابع المحافظ اللواء أشرف عطية، دور وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وصندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية القرية، لإقامة ورش عمل عن التمكين الإقتصادى للمرأة المعيلة داخل قرى حياة كريمة، تشمل التدريب والتعريف بآليات تنفيذ عدد من المشروعات المتناهية الصغر.

قروض ميسرة

واحتلت محافظة أسوان المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية، بإجمالى 310 مشروعات، وباستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للمرأة وتحسين دخلها، وتشجيع الحرف التراثية واليدوية، في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنظيم ورش تدريب وتعريف المرأة المعيلة في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، داخل عدد من القرى وتنفيذ المشروعات الخاصة بتربية المواشي والطيور وصناعة الألبان والجبن، وتجفيف الطماطم والخضروات حتى تصبح القرى منتجة، وتقديم قروض ميسرة للمرأة بحد أقصى 60 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة.

كما شهدت محافظة الدقهلية، تنظيم عدد من الندوات التي تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا بالمراكز والإحياء والوحدات القروية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال إدارة شؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع عدد من الجهات، والتأكيد على أهمية دور الأسرة و المرأة فى تربية الأبناء، وتوضيح خطورة بعض القضايا، مثل الابتزاز الإلكتروني، واختيار الشريك، وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات.