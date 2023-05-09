تفاصيل تنفيذ البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية ودمياط

شهدت محافظتا القليوبية ودمياط انطلاق فعاليات اليوم الأول للتدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، حيث تابعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، تنفيذ التدريب في ديوان المديرية ببنها.

تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

والتقت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، حيث وجهت لهم بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالعملية التعليمية، حيث جرى تفعيل البرنامج التدريبي اليوم على مستوى جميع الإدارات التعليمية، من معلمي رياض الأطفال ومعلم فصل.

وفي دمياط، تابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم المقام لمدة 3 أيام بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة.

رفع كفاءة المعلمين

وخلال تفقده قاعات التدريب، رحب وكيل الوزارة بالمعلمين الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، مؤكدا أن الموضوعات التدريبية تتضمن خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث يتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

واوضح وكيل الوزارة، أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

الاختبارات مجانية للناجحين في المسابقة

وأشار وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.