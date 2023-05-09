محافظ القليوبية: إلغاء تكليف 8 موجهين تسببوا في مخالفات بامتحانات النقل

قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المخالفات أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني التي انطلقت السبت الماضي، وشهدت عدة مخالفات أبرزها تبديل أوراق الأسئلة في إدارات قها وبنها وشبين القناطر.

مخالفات في امتحانات النقل بالقليوبية

وشدد محافظ القليوبية، في بيان صادر عن المحافظة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حيث شهدت اليوم إدارة بنها التعليمية توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلي الذي كان يؤديه طلاب الصف الثاني الإعدادي اليوم بدلا من الفصل الدراسي الثاني ما تسبب في حالة غضب بين المواطنين والطلاب وأولياء الأمور، حيث جرى إلغاء تكليف مسئولي المادة.

تشكيل لجنة لفحص المخالفات

وأمرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بتشكيل لجنة لفحص عدة وقائع شهدتها الامتحانات، ومنها تبديل أوراق امتحانات الصف الخامس والرابع في إدارة شبين القناطر، مما أربك الطلاب، وتبديل امتحان الدمج للطلاب في الصف الخامس بقها، وواقعة امتحان الحاسب الآلي بإدارة بنها للصف الثاني الإعدادي.

فحص امتحان الهندسة أولى إعدادي

وتلقى محافظ القليوبية مذكرة من مدير تعليم القليوبية، حول ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما جاء بصعوبة امتحان الهندسة للصف الأول الإعدادي للغات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب أمس.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية بالمديرية، أن الامتحان 80% من الأفكار به تناسب الطالب المتوسط، ومن الكتاب المدرسي والنموذج الموجود بالكتاب المدرسي، وبه جزئيات 15% للطالب فوق المتوسط، ويوجد جزئيتين للطالب المتميز بنسبة 5% وأيضا من الكتاب المدرسي، كما أن الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من مكتب مستشار المادة، ولا يوجد به أخطاء فنية أو مطبعية، ومناسب للوقت المحدد له ولا يوجد به أسئلة تعجيزية.