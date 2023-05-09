وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية بنين بالقاهرة

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

مؤسسة الأزهر الشريف

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، وقدم وزير الأوقاف، الشكر لرئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الدعوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عصرها الذهبي.

وأوضح أن التعاون بين الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف، أثمر عن كثير من الأنشطة العلمية والثقافية بالمساجد، كمجالس الإقراء، ومجلس الفقه، ومجلس الحديث، بالتعاون مع جامعة الأزهر، وكذلك المنبر الثابت والقوافل الدعوية المشتركة.

وأكد وزير الأوقاف، أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل أصبح مدرسة حقيقية، ويعطي قيمة علمية على يد كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، مشيرا إلى أن هذا يعطي قيمة علمية إضافية، لا تقل عن التعليم الصَّفِّي.

ولفت إلى إمكانية إقامة مجالس إقراء على يد علماء جامعة الأزهر، في مساجد المدن الجامعية وكليات الجامعة على يد أساتذتها المتخصصين، داعيًا لجامعة الأزهر بمزيد من التوفيق، في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ووجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحرصه على حضور افتتاح هذا البيت العامر، مشيدًا بأنشطة الأوقاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مساجد الأوقاف أصبحت مراكز تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير للكبار والصغار.